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Türkiye
DHA 22.07.2024 06:39

Bodrum’da ana su isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.

Bodrum’da ana su isale hattı patladı
[Fotograf: DHA]

Bodrum’da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.

Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.

Bodrum’da ana su isale hattı patladı

Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Ayrıca, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.

Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.

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