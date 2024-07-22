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Türkiye
DHA 22.07.2024 06:24

İki otomobile çarpan kamyon tren rayına düştü

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, iki otomobile çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten tren raylarına uçtu. Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.

İki otomobile çarpan kamyon tren rayına düştü
[Fotograf: DHA]

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki Karaboğaz mevkisinde meydana geldi.

Eskişehir’den Ankara istikametine seyir halinde olan O.G. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden 2 otomobile çarptı.

Kazanın ardından savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri yıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten tren raylarına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobillerdeki vatandaşların hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yaralanan kamyon sürücüsü O.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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