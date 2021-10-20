Olay, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik fabrikasına ait arsada kurulacak enerji santrali için yapılan temel kazısı sırasında çıkan kayanın dinamitle patlatılmasına karar verildi. Gerekli izinler alındı ancak yol kapatılmadan dinamit patlatıldı.



Traifk akışı kesilmeyen yolda taş ve toprak kütlelelri yağmur gibi araçların üzerine yağdı.

Şans eseri ölen olmadı

Bu sırada aracında bulunan Hüseyin D. hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Hüseyin D.'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürdü. Patlatma çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.