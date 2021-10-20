Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tedbirsiz patlamada faciadan dönüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir fabrikanın inşaatı sırasında yolda trafik akışı kesilmeden dinamit patlatıldı. Taş ve toprak kütlelerinin araçların üzerine yağdığı patlamada şans eseri ölen olmadı. 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik fabrikasına ait arsada kurulacak enerji santrali için yapılan temel kazısı sırasında çıkan kayanın dinamitle patlatılmasına karar verildi. Gerekli izinler alındı ancak yol kapatılmadan dinamit patlatıldı.
Traifk akışı kesilmeyen yolda taş ve toprak kütlelelri yağmur gibi araçların üzerine yağdı.
Şans eseri ölen olmadı
Bu sırada aracında bulunan Hüseyin D. hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Hüseyin D.'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürdü. Patlatma çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Kars'ta jandarma araç kullanırken telefonla konuşmayı önlemek için uygulama yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz