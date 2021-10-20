Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Afganistanlılar, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.
Hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan otobüs şoförü, ifade alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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