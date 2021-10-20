Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki arazide bulunan Türk bayrağının renginin solması nedeniyle 6 Ekim'de başlatılan çalışmalar, Mut Belediyesi ve gönüllü esnafın desteğiyle yürütülüyor.

Türk bayrağını boyama çalışmalarının ay sonunda tamamlanması planlanıyor. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, açıklamasında, bayrağa sahip çıktıklarını belirterek, "22 dönümlük büyüklüğüyle dünya rekorunu elinde bulunduran, zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağımızı ilçemizde sergiliyoruz. Türk bayrağımızı boyamaya başladık. Bu gayretimize ilçe esnafımız kayıtsız kalmayarak boyama çalışmalarına katkı verdi. Bu hizmete el ve gönül veren, destek olan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.