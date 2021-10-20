Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, sosyal medya platformlarından DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tüfek, toplatma kararı bulunan 4 kitap ile bazı dijital veriler ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Gaziantep
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