Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kazada kalbi duran kişi kalp masajıyla hayata döndü
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü, yoldan geçen bir sağlıkçının yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.
İnegöl'den Yenişehir istikametine seyreden F.K. idaresindeki servis minibüsü, aniden önüne çıkan M.M. idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendi. Sürücü ağır yaralandı.
Kalp masajıyla hayata döndü
Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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