Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 12:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon: 8 gözaltı
İstanbul Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine operasyon düzenlendi. Yediemin otoparkındaki baskında 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerinde ihaleye fesat karıştıran 15 şüpheliye operasyon düzenlendi.
İstanbul Mali Şube Ekipleri, 6 aylık takibin ardından Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi.
İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık
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