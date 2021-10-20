Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, 15 milyon lira yatırımla 4'lü telesiyej sistemi kurulan ve pistleri uzatılan merkezin, ulusal ve uluslararası yarışlara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Pist uzunluğu 4 kilometreden 6 kilometreye çıkarılan merkezde, yerli ve yabancı turistlerin konaklama sorununu gidermek ve sporculara kamp imkanı oluşturmak amacıyla projelendirilen 50 oda, 126 yataklı oteldeki çalışmalarda da sona gelindi.

Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü merkezde, olası kazalara, yaralanma ve çığ düşmesi olaylarına anında müdahale edecek, trafiğin düzenlenmesi ve asayişin sağlanmasında görev alacak jandarma personeli için 2 katlı asayiş noktasının yapımına başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Durankaya beldesi yol ayırımından merkeze kadar olan yaklaşık 2,5 kilometrelik stabilize yol da asfaltlanarak, kayakseverlere daha konforlu yolculuk yapma imkanı sunuldu.

Yeni yatırımlarla bölgenin gözde mekanlarından biri haline getirilen merkezin, bu sezon hizmete açılması beklenen otelin de tamamlanmasıyla daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

"Hedefimiz pist uzunluğunu 7 kilometreye çıkarmak"

Vali İdris Akbıyık, kentte son yıllarda hizmet ve yatırım seferberliğinin yaşandığını söyledi. Akbıyık, kentin geleceğini kış, dağ ve doğa turizminde gördüklerini, kayak merkezinin de bu anlamda önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

"Burada, 1500 metre olan kayak pisti uzunluğunu 3 yılda 6 bin metreye çıkardık. Hedefimiz bunu 7 bin metreye çıkarmak. 5 ayrı pist var. Yarış pistimiz dahi var. Geçen yıl yaklaşık 1150 metre civarında dört oturaklı telesiyej yaptık. Bu sene yeni projelerimiz var. Yeni başlayanların kullanacağı piste yürüme bandı yapacağız. Yine 3 bin rakımda bir kafe projemiz bulunuyor. Bunu da gelecek yıla yetiştirmeyi hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Merkezdeki en önemli yatırımlardan birinin de konaklama tesisi olduğunu ifade eden Akbıyık, bu tesisi Valilik, İl Özel İdaresi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yaptıklarını aktardı.

Akbıyık, oteldeki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getirdi.

"Kasım ya da aralık ayında tesliminin yapılmasını bekliyoruz. Eksiklerini gidererek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konaklama tesisi 50 odalı, 126 yataklı olacak. İçinde sauna, hamam, konferans salonları da bulunan modern bir tesis olacak. Bu tesis bölgenin kış turizmine katkı sağlayacak. Kar festivalimiz devam edecek. Özellikle İran, Irak, Şırnak ve Van'dan, Hakkari kayak merkezine ciddi bir talep var. Kayak merkezi şu anda ulusal ve uluslararası müsabakalara uygun. Yolunun asfaltlanmasıyla da vatandaşlarımız daha rahatlıkla ulaşım sağlayacak."