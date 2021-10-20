Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamaşır makinesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, L.K. ve S.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 13 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucunun bir kısmı evdeki çamaşır makinesinin üst bölmesinde bulundu. Uyuşturucunun ele geçirilmesi anı ise polis kamerası görüntülerine yansıdı.
Gözaltına alınan L.K. ve S.Ö. emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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