Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sağlık Bakanlığınca düğünlerde alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

"Tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemi yapılmayacaktır"

Düğünlerde gereken tedbirlerin alınmamasının halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ifade eden Gürbüz, şunları söyledi:

"Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Bu noktada gereken tüm hazırlıklarımız tamam. Halkımızdan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına harfiyen uymalarını istiyoruz."