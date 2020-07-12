Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberinde Vali Süleyman Elban ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir ilçesindeki Şahin'in babaevi önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Taziyelerini ilettiği baba Kahraman Şahin'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim veren Selçuk, hayatını kaybeden öğretmenin yakınlarına da başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"Dünyaya örnek olacak üretimler yapıyoruz"

Selçuk, ziyaretin ardından gazetecilere, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak salgın konusunda her türlü iş ve işlemi yapmak noktasında kararlı olduklarını ifade eden Selçuk, "Başından beri dünyaya örnek olacak şekilde uygulamalar, üretimler yapıyoruz. Bu üretimlerin meslek liselerimizdeki boyutu çok çok önemli ve tüm ülkenin, tüm dünyanın ihtiyacı için meslek liselerindeki öğretmenlerimiz tüm öğretmenlerimiz gibi büyük bir gayret içerisindeler" dedi.