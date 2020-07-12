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Freni boşalan kamyonun devrilme anı kamerada
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Elazığ'ın Keban ilçesinde freni boşalan kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara’dan geçen hafta aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İlhan Koç yönetimindeki kamyon, köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyonun devrilme anı, güzergahtaki başka bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan sürücü Koç ile araçtaki 3 kişi Elazığ Fırat Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Etiketler: kamyon kazası freni boşalan kamyon elazığ kazaSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 15:02
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