Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de devrilen polis aracındaki iki polis memuru yaralandı.
Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarpıp devrildi.
Yaralıların sağlık durumu iyi
Kazada sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan polis memuru Cengiz Kuloğlu yaralandı.
Yaralılardan Aşan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, Kuloğlu da Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kuloğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yunus Emre Devlet Hastanesine gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.
Etiketler: yaralı polis polis kaza eskişehir kazaSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:37
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