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Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ); Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti 14 Temmuz'da başlayıp 15 Temmuz'da sona erecek.
ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ana iletim hattında deplase çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde, 14 Temmuz salı günü saat 01.00'den başlayarak 15 Temmuz çarşamba günü saat 01.00'e kadar 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
Bir günlük su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:
Etimesgut'ta Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri.
Yenimahalle'de Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi.
Sincan'da Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne Mahalleleri.
Etiketler: ankara su kesintisi askı ankara su kesintisi etimesgut ankara su kesintisi sincan ankara su kesintisi yenimahalleSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 16:14
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