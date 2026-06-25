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Türkiye
AA 25.06.2026 14:51

TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü; Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı.

TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD'den yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.​​​​​​​

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahları şu şekilde planlandı:

24-26 Haziran Sivas-Kayseri, 29 Haziran-3 Temmuz Sivas-Divriği, 6-10 Temmuz Sivas-Samsun kesimlerinde çalışma yapılacak.

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