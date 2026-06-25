EGO otobüsünün karıştığı kaza güvenlik kamerasında

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen kazada, Ömer Karatay idaresindeki ticari araç, A.Ö.Ç.'nin kullandığı EGO otobüsüyle çarpışmıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan EGO otobüsü, yol kenarındaki ağaca ve bir yayaya çarpmış, kazada otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, otobüste bulunan 9 kişi yaralanmıştı.
Kaza, araç içi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kazanın ardından gözaltına alınan ticari aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.