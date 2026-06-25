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Türkiye
AA 25.06.2026 11:37

EGO otobüsünün karıştığı kaza güvenlik kamerasında

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün karıştığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen kazada, Ömer Karatay idaresindeki ticari araç, A.Ö.Ç.'nin kullandığı EGO otobüsüyle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan EGO otobüsü, yol kenarındaki ağaca ve bir yayaya çarpmış, kazada otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, otobüste bulunan 9 kişi yaralanmıştı.

EGO otobüsünün kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
EGO otobüsünün kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, araç içi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ticari aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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