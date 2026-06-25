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Türkiye
TRT Haber 25.06.2026 10:37

Sıcaklıklar artacak: Termometreler 38 dereceyi gösterecek

Yurt genelinde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 38 dereceyi gösterecek.

Sıcaklıklar artacak: Termometreler 38 dereceyi gösterecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonuna kadar Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, iç kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

Yağışlar hafta başından itibaren etkisini kaybedecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta sonuyla birlikte yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini artıracak. Özellikle salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yeni haftada kademeli olarak yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artacak: Termometreler 38 dereceyi gösterecek

Güneydoğu Anadolu'da 38 derece görülecek

Haftanın en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Diyarbakır'da sıcaklıkların 37 dereceye, Şanlıurfa'da 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman ve çevresinde de sıcaklıkların 37 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 34-36 derece, İç Anadolu'da ise 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zaman dilimlerinde vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor.
 

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