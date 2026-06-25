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Türkiye
AA 25.06.2026 14:17

Kahramanmaraş'ta apartman dairesinde yangın: 3 kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti, yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta apartman dairesinde yangın: 3 kardeş hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında engelli olduğu belirtilen Esra (45), Muhammet (32) ve Abdulgani Saltalı (26) kardeşler hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da hastaneye kaldırıldı.

Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede de hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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