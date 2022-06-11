AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un bugün yapılacak düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir yolu kuzey gişeleri mevkisinde şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı.

[İstanbul-Bursa otobanında kaza] TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kazada yaralanan özel kalem personelinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı. pic.twitter.com/hHivnmkF67 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2022

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şentop, kaza yapan koruma ekibini hastanede ziyaret etti ve ardından bir açıklama yaptı.