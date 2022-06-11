Başkent Ankara bir kez daha sağanağa teslim oldu. Aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini artırdı.

Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü.

Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı, yollar göle döndü…



Ankara’da aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Başkentteki son durumu @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı.https://t.co/dYsDIYgOQR pic.twitter.com/155H8u1yBO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2022

Büyükşehir uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz.''

''İtfaiyeye 1378, Afad’a 159 ihbar ulaştı''

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada metrekareye 20 kilo yağış düştüğünü belirterek, ''Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad’a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi'' dedi.