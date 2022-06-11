Amasya’nın Suluova ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Servet Yılmaz ile oğlu Mesut Yılmaz'ın ağılına kurtlar saldırdı.

Sürüde bulunan 13 koyun ile 22 kuzu telef oldu. Hayvanların bir kısmı da yaralı kurtuldu.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Yılmaz, “Ben yayla da kalıyorum, yaylada hayvanlarımı otlatıyorum. Gece yağmur yağıyordu, hava çok sisliydi. Gece köpeğin havlamasıyla uyandım. Hayvanların yattığı yere baktım. Baktığımda cansız bir şekilde yatıyordu koyunlar, kuzular. Baktım bir kısmını kurt sıkmıştı” dedi.