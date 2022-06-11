Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi’nde oturan fabrika işçisi Tevfik Sezdi’nin yanına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çalıp kaçtı.

Sezdi’nin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin, Tevfik Sezdi’nin cebinden cep telefonu çalıp kaçtığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tevfik Sezdi, cep telefonunu çalan hırsızın bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, “Tanımadığım bir şahıs adres sordu bana. Ben ona adresi tarif ederken, benimle muhabbet etmeye çalıştı. Telefon cebimdeydi. Işığını gördü. Telefonu aldı ve kaçıp gitti” dedi.