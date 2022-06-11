Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltılmıştı. Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürüldü.