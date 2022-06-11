Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da makilik alandaki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltılmıştı. Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.
Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Antalya İtfaiye Orman Yangını Yangın
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