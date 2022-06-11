Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de fıkra gibi olay: Balkonun kapısına duvar ördü
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin İyidere ilçesinde binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona açılan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler, şaşırıyor.
Rize'nin İyidere ilçesinde Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, balkona açılan kapıya duvar ördü.
Daire sahibi Mehmet Temiz, ''Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı. Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış diyeceğiz'' dedi.
Etiketler: Rize
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