Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris açıklarında yatta yangın
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yatta çıkan yangını Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 15 metrelik teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen KEGM'e ait hızlı tahliye botu, yangını söndürdü.
KEGM ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Son Haberler
- 14:28
- 14:22
- 14:09
- 14:01
- 13:59
Sıradaki Haber
Pendik'te apartmanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz