Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Lunaparkta feci kaza: O anlar kamerada
Antalya’da lunaparktaki eğlence aleti bağlantı yerinden koparak platformdan çıktı, olayda 3 çocuk yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’da lunaparkta eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda 3 çocuk yaralandı.
Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı.
Etiketler: Antalya
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