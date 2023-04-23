Tatilciler dönüş yolunda

Okullara verilen ara ile bayram tatilinin son gününde dönüşe geçenler nedeniyle Kocaeli'den geçen şehirlerarası yolların İstanbul yönünde yer yer araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit gişeler mevkiinde akıcı yoğunluk gözleniyor. Tünellerde hız limitinin saatte 90 kilometreye düşmesi nedeniyle T5 tüneli girişinde yavaşlayan araçların neden olduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eseler mevkiine kadar uzanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Kuzey Marmara'da yoğunluk

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit gişeler mevkiinde akıcı yoğunluk gözleniyor. Tünellerde hız limitinin saatte 90 kilometreye düşmesi nedeniyle T5 tüneli girişinde yavaşlayan araçların neden olduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eseler mevkiine kadar uzanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak-Ankara yolu

Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Zonguldak-Ankara yolunun Mengen kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesinde tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Arife günü başlayan araç yoğunluğu sonrası İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih edilen Osmangazi Köprüsü'nde, bayramın son günü de akıcı bir trafik yaşandı.

Köprünün Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek gişelerinde zaman zaman biriken araç yoğunluğu, tüm gişelerin açık olması sayesinde sıkıntı yaşanmamasını sağladı.

Sürücülerden Nurettin Kaya, Bursa'da bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul'a dönüş için yola çıktığını ifade etti.

Her zaman köprüyü tercih ettiğini anlatan Kaya, "Çok memnun kalıyorum. 'Kullanmıyorlar' diyenler var ya görünüyorsunuz, yoğunluğun haline bakın. Burayı kullanmayacağım da nereyi kullanacağım? Bana hizmet ediyorsa kullanacağım tabii" diye konuştu.

Ege'de bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul'a dönüş için köprüyü tercih eden sürücüler de yoğunluğun çok fazla olduğunu ifade etti.

Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla evlerine dönmek isteyenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan yolda kuyruklar oluşturdu.

Havza ilçesinde trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Karabük'te yoğunluk

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Balıkesir

Tatilciler, sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, bazı bölgelerde trafik ışıkları yerine kendileri sürücüleri yönlendirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, ulaşımın akıcı bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.