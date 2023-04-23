Muğla’da kilometrelerce tatilci kuyruğu

Ramazan Bayramı tatili için Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Datça ve Ula’ya gelen vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Tatilcilerin Denizli-Ankara ve İzmir-İstanbul dönüşleri için tek geçiş noktası Muğla’nın Menteşe ilçesinde araçlar yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Sakartepe rampası çıkışı sonrası Ula ilçesi çevre yolunda başlayan kuyruk, Menteşe ilçesi Devrant rampası inişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Ula kavşağı, Aydın-Denizli yol ayrımı akıllı kavşak, otogar kavşağı, Bayır ışıklı kavşakta oluşan araç kuyrukları trafik ekiplerinin yönlendirmesi ve ışıklara bağlı kalmadan ekiplerin manuel trafik akışını sağlamasına rağmen devam etti.