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Türkiye
DHA 23.04.2023 16:45

Tekirdağ'da polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken B.D., T.E. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: 2 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Ramazan Bayramı'nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı.

Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı.

Açılan ateşte yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.'yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.'nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı.

B.D.'nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada şüphelilerden T.E. de saklandığı evde gözaltına alındı. 

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