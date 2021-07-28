Siteler Mahallesi yeni otogar yanında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle evlere, binalara ve mahalledeki diğer bahçelere sıçradı.

Yangına mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri ve düğün salonu işletmecisi ile personel müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, birçok bahçe içerisinde ağaç, sarmalık tütün, saman balyaları ve ekili alanlar zarar gördü.