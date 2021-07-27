Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 1800 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir otelde sahte alkol yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin otele düzenlediği operasyonda, 1800 litre sahte alkol ele geçirildi.
Şüpheli M.E.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol
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