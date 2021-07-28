Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güngören'deki patlamada şehit olanlar anıldı
[Fotoğraf: AA]
Terörün acımasızlığını gösterdiği İstanbul Güngören patlamasının üzerinden 13 yıl geçti. Bölücü terör örgütünün insanlık dışı saldırısında hayatını kaybeden 17 şehit düzenlenen törenle anıldı.
27 Temmuz 2008'de yapılan ve 17 masum insanın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, Güngören Belediyesi bir anma töreni düzenledi.
Tören, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Törene katılanlar, şehitlerin adının yazılı olduğu anıta gül bıraktı.
Etiketler: Terör Saldırısı
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