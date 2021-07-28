27 Temmuz 2008'de yapılan ve 17 masum insanın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, Güngören Belediyesi bir anma töreni düzenledi.

Tören, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene katılanlar, şehitlerin adının yazılı olduğu anıta gül bıraktı.