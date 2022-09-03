Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, tarım işçilerinin bulunduğu römorktaki 13 kişi yaralandı.
Yüksel T. idaresindeki kamyonla aynı yöne giden 42 yaşındaki Bilal Şeker'in kullandığı börülce toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktör, Ödemiş-Beydağ kara yolu Kızılcaavlu Mahallesi Zeytin Çotak mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Şeker, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, yaralı işçilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kaza yerinden kaçan kamyon şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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