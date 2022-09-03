Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Jandarma ekiplerinin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri şüphelilerin ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.
JASAT ekipleri motorin yağının farklı adreslerde üretilerek dağıtımının yapıldığını tespit etti. Ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 adet tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 adet tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 adet etiket ile lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.
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