31 Ağustos saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinde, ara sokaktan caddeye çıkan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yaya ardından da park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada otomobil çarptığı yaya yaralanırken, otomobil sürücüsü ise koşarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü ise yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.