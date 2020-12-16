Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarihi türbe bakımsızlıktan harabeye döndü
[Fotoğraf: DHA]
Osmanlı’nın sekizinci padişahı Sultan II. Bayezid’in sütannesi Asude Hatun’un yattığı Fatih Tahir Ağa Camii’ndeki türbe bakımsızlıktan harabeye döndü. Türbe içinde yer alan Asude Hatun’un naylona sarılan sandukası bakımsızlığı gözler önüne seriyor.
Seyyid Mehmed Tahir Ağa tarafından inşaa edilen tekkenin haziresinde yer alan Sultan II. Bayezid'in süt annesi Asude Hatun'a ait türbede yer alan sanduka naylonla örtülmüş durumda.
Çokgen planlı ve üzeri yüksek kasnaklı kubbe ile örtülü olan türbede herhangi bir bakımın olmadığı görülürken, kapısının kırık olduğu ve türbenin toz toprak içinde olduğu görüldü.
Çevrede yaşayan vatandaşlar, türbenin bu halde olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.
Çevre sakinlerinden bir kişi , "Sürekli gelip buraya dua ediyoruz. Neden ilgilenmiyorlar? Caminin imamı var, neden o bakmıyor. Çok bakımsız halde" dedi.
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