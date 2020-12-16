Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta zehir taciri 12 kişi yakalandı
Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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