Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da yolcu minibüsü alt geçide yuvarlandı: 7 yaralı
Diyarbakır Yenihal kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, köprülü kavşaktan devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da Ahmet Malkoç yönetimindeki yolcu minibüsü, Yenihal Köprülü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yoldan ana yola devrildi.
Kazada, sürücü Malkoç ile 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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