Muş, Batman ve Diyarbakır'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştürerek satışını yapan kişilere yönelik 15 Aralık'ta 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda Muş'ta 9, Diyarbakır'da 4 ve Batman'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, 9 av tüfeği, gerçek tabancaya dönüştürülmek üzere hazırlanmış 26 kurusıkı tabanca, 43 Kalaşnikof şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 102 tabanca şarjörü, 319 kurusıkı tabanca şarjörü, 7 av tüfeği namlusu, 417 av tüfeği fişeği, 7.65 milimetre çapında 201 tabanca mermisi, 9 milimetre çapında 594 tabanca mermisi, 170 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak ve hücum yeleği ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.