Duman 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.02.2024 09:57

Tarihi Sancak Köşkü restore edildi

Osmanlı sancağının muhafaza edilmesi amacıyla 16. yüzyılda inşa edilen Sancak Köşkü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tarihi Sancak Köşkü restore edildi

İstanbul Valiliği, 2021 yılında başlattığı çalışma kapsamında, Sultan 2. Beyazıt döneminde (1596) Sadrazam Davut Paşa tarafından yaptırılan Sancak Köşkü'nün, aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi için proje hazırladı.

Davutpaşa Kışlası'nın 19. yüzyılda yapılmasıyla işlevini yitiren ve zamanla kullanılamaz hale gelen köşkün, yaklaşık 3 yıl süren rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) alanında uzman çok sayıda hoca katkı sundu. Köşk, çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı.

Tarihi Sancak Köşkü restore edildi

Bugünkü YTÜ'nün Davutpaşa'daki kampüsü içinde, Osmanlı Padişahının sefere gönderdiği ordusunu uğurladığı ve yine seferden dönen ordusunu törenle karşıladığı alana inşa edilen, Osmanlı Sancağı'nı muhafaza etme işlevi gören köşkün açılışı için tören düzenlendi.

Rektör Tamer Yılmaz: Köklü tarihi eserlerinize saygı göstermeye ihtiyacınız var

Törende konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 113 yıllık köklü bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Kampüsün dünyanın en iyi 63. kampüsü olarak gösterildiğini ve dünyanın en iyi 10 kampüsünden biri olmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Sürdürülebilir bir kampüs ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu sağlamak istiyorsanız köklü bir tarihe, geçmişe ihtiyacınız var. Köklü tarihi eserlerinize saygı göstermeye ihtiyacınız var." dedi.

Tarihi Sancak Köşkü restore edildi

Davutpaşa Kampüsü içerisinde başka tarihi yapıların da ihya edilerek kullanıma alındığını aktaran Yılmaz, Sancak Köşkü ile ilgili, güzel bir restorasyon örneği olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün özellikle davet ettim ve davet ederken şunu söyledim; 'İyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin.' Maalesef ki çok yanlış uygulamalar var, yeterince hassas olmayan uygulamalar var ama burası çok başarılı oldu. Niye başarılı olduk? Çünkü Valiliğimiz himayesinde yaptık, restorasyonda çalışan restoratörler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezundu. Bizim mezunlarımız canla başla çalışarak bu hale getirdiler. Estetik ve sanattan hoşlanan herkesin bu tür eserlerin keyfini çıkartması gerekiyor. Bir teknik üniversiteyiz ama hep söylediğimiz birşey var; Yıldız Teknik Üniversitesi sanatsız kalamaz, biz sanatı seviyoruz, sanata doyamıyoruz ve hep sanatçılarla iç içe olmaya devam edeceğiz."

Törende daha sonra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve restorasyonda emeği bulunan hocalar, köşkün açılış kurdelesini kesti.

Köşkte, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından hazırlanan tezhip ve hat sanatı eserleri sergilendi.

ETİKETLER
Restorasyon
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Menkul satış sözleşmesi ödemelerine bazı istisnalar getirildi
10:15
İzmir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
10:16
İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli
10:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
10:12
Antalya Körfezi’nde görülen denizanaları korkuttu
10:09
ABD, Yemen'deki Husilere ait 5 İHA'nın imha edildiğini duyurdu
Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restore edildi
Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restore edildi
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ