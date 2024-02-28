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Türkiye
AA 28.02.2024 09:34

Motosikletin devrilmesiyle patlayan silah kuzenini öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesiyle belindeki silahın ateş alması sonucu kazara kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı.

Motosikletin devrilmesiyle patlayan silah kuzenini öldürdü

Kazım Dirik Mahallesi'nde Eren Güney G. (24) idaresindeki motosiklet ile arkasında bulunan kuzeni M.G. (23) bir marketin önünde durdu.

Bu sırada motosikletin devrilmesi sonucu henüz belirlenemeyen bir nedenle M.G'nin belinde bulunan tabanca ateş alıp kuzeni Eren Güney G'nin başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eren Güney G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan M.G, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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