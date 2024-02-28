28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...

Tek suçları kıyafetleriydi. Genç kızlar derslere alınmadı, kamuda çalışanlar başörtüsü nedeniyle çok sevdikleri mesleklerinden koparıldı.

Erzurum'da öğretmen olan Dilek Yolcu, 28 Şubat sürecinde birçok haksızlığa maruz kaldı.

6 aylık öğretmenken işinden oldu

Dilek Yolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Okuldan sonra öğretmenliğe atandım. Az dersim olmasına rağmen, haftanın beş günü bana ders koymuşlardı. Olur da müfettiş gelirse ıskalanmasın diye. 6 ay sonra öğretmenlikten 28 Şubat süreci dolayısıyla atıldım."

"Derse her girdiğimde heyecanlanıyorum"

1997'de atıldığı mesleğine 16 yıl sonra tekrar kavuşan Yolcu duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Her derse girdiğimde çok heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum okula giderken. Arkadaşlarım 'bu kadar heyecan, mutluluk fazla değil mi' dediğinde diyorum ki 'siz benim yaşadıklarımı yaşasaydınız şu anki heyecanımı anlardınız."

"O günleri hatırlamak istemiyorum"

51 yaşındaki Sibel Açıkgöz de 28 Şubat'ın mağdurlarından...

Kırıkkale'de Fen Bilgisi Öğretmeni olarak çalışırken 1999 yılında işinden edildi.

Bebeğinin 40 günlükken görevine son verildiğini belirten Sibel Açıkgöz, "Bu süreçte bütün cezaları aldım uyarı, kınama, kademe, derece durdurma gibi. Kademe kademe ceza verdiler" dedi.

Çok sevdiği mesleğine 2007'de yeniden kavuşan Açıkgöz, "Gerçekten o günleri hiç hatırlamak istemiyorum, haksız yere son verildi, çok zordu benim için. Allah bir daha yaşatmasın o günleri" diye konuştu.

Sibel Açıkgöz, çok sevdiği öğretmenliği Kırıkkale'de sürdürüyor.