Duman 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 28.02.2024 09:57

28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...

İnançları gereği taktıkları başörtüleri suç sayıldı. 28 Şubat sürecinde Erzurum'da yaşayan Dilek Yolcu, daha 6 aylık öğretmenken işinden atıldı. O yıllar Kırıkkale'de öğretmenlik yapan Sibel Açıkgöz ise hamilelik sürecinde baskılara maruz kaldı. Bebeği doğduktan 40 gün sonra da işine son verildi.

Tek suçları kıyafetleriydi. Genç kızlar derslere alınmadı, kamuda çalışanlar başörtüsü nedeniyle çok sevdikleri mesleklerinden koparıldı.

Erzurum'da öğretmen olan Dilek Yolcu, 28 Şubat sürecinde birçok haksızlığa maruz kaldı.

6 aylık öğretmenken işinden oldu

Dilek Yolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Okuldan sonra öğretmenliğe atandım. Az dersim olmasına rağmen, haftanın beş günü bana ders koymuşlardı. Olur da müfettiş gelirse ıskalanmasın diye. 6 ay sonra öğretmenlikten 28 Şubat süreci dolayısıyla atıldım."

"Derse her girdiğimde heyecanlanıyorum"

1997'de atıldığı mesleğine 16 yıl sonra tekrar kavuşan Yolcu duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Her derse girdiğimde çok heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum okula giderken. Arkadaşlarım 'bu kadar heyecan, mutluluk fazla değil mi' dediğinde diyorum ki 'siz benim yaşadıklarımı yaşasaydınız şu anki heyecanımı anlardınız."

"O günleri hatırlamak istemiyorum"

51 yaşındaki Sibel Açıkgöz de 28 Şubat'ın mağdurlarından...

Kırıkkale'de Fen Bilgisi Öğretmeni olarak çalışırken 1999 yılında işinden edildi.

Bebeğinin 40 günlükken görevine son verildiğini belirten Sibel Açıkgöz, "Bu süreçte bütün cezaları aldım uyarı, kınama, kademe, derece durdurma gibi. Kademe kademe ceza verdiler" dedi.

Çok sevdiği mesleğine 2007'de yeniden kavuşan Açıkgöz, "Gerçekten o günleri hiç hatırlamak istemiyorum, haksız yere son verildi, çok zordu benim için. Allah bir daha yaşatmasın o günleri" diye konuştu.

Sibel Açıkgöz, çok sevdiği öğretmenliği Kırıkkale'de sürdürüyor.

Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat

ETİKETLER
28 Şubat Erzurum Kırıkkale Öğretmen
Sıradaki Haber
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Gümrüklerde 4,2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
10:15
İzmir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
10:16
İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli
10:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
10:12
Antalya Körfezi’nde görülen denizanaları korkuttu
10:09
ABD, Yemen'deki Husilere ait 5 İHA'nın imha edildiğini duyurdu
Gazze'de gün batımı
Gazze'de gün batımı
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ