Açık 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.02.2024 07:09

Diyarbakır'da beton direğe çarpan araç hurdaya döndü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarpıp yerinden söktü, araç ise hurdaya döndü. Sürücü ağır yaralanırken, aynı yerde kazaya karışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Diyarbakır'da beton direğe çarpan araç hurdaya döndü

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton elektrik direğini yerinden sökerek hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.
İsmi öğrenilmeyen sürücü, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Aynı yerdeki ikinci kazada sürücünün ehliyetine el konuldu

Otomobilin sürücüsü ise, kopan elektrik tellerine çarparak durdu. Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücü S.Ö.'nün yüksek promil alkollü çıkmasıyla ehliyetine el konuldu.

Paramparça olan otomobil, vinç yardımıyla toplandı. Alkollü sürücünün otomobili, çekici yardımıyla götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Diyarbakır Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'u sis kapladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:53
İki Meksikalı belediye başkanı adayı aynı kasabada birkaç saat arayla öldürüldü
06:48
İstanbul'u sis kapladı
06:44
Fransız film yıldızı Alain Delon’un evinde 72 silah ele geçirildi
06:44
BM: Gazze'de nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde
06:35
Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki
06:33
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı
Irak'ta pazar yangını: Yüzlerce dükkan küle döndü
Irak'ta pazar yangını: Yüzlerce dükkan küle döndü
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ