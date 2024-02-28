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Türkiye
AA 28.02.2024 09:14

Bingöl'de çığ düştü: 1 ölü

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucu çığ altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl'de çığ düştü: 1 ölü

Yakınları, gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın (64) Yenisu köyü mevkiinde çığ altında kaldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 4 çocuk babası Ekrem Canlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Canlı'nın cenazesi otopsi için Genç Devlet Hastanesine götürüldü.

Arama çalışmalarına 150 kişi katıldı

Çalışmaları yerinde takip eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, gece itibarıyla ekiplerin bölgeye intikal ettiğini, saat 02.00'ye kadar çalışmaların sürdüğünü, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini söyledi.

Saat 06.00 civarında tekrar arama çalışmalarına başlandığını belirten Usta, şunları kaydetmişti:

"AFAD, jandarma, korucularımız, JAK timlerimiz, JÖH timlerimiz, AKUT, SAR timlerimizle beraber yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Kaymakam, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız da olay yerindeydi. Ekrem kardeşimizin bedenine ulaşıldığına ilişkin bilgi geldi. Çığın altından çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum."

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