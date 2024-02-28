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Türkiye
AA 28.02.2024 09:46

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
[Fotograf: AA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

İstanbul'da sis etkili

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sis, Boğaz'ın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

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