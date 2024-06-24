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Türkiye
AA 24.06.2024 12:05

Tarihi Muradiye Camii'nin temel ve duvarları güçlendirildi

Edirne'de restorasyon çalışmaları devam eden, 15. yüzyıl eseri Muradiye Camii'nin temel ve duvarları güçlendirildi.

Tarihi Muradiye Camii'nin temel ve duvarları güçlendirildi
[Fotograf: AA]

Osmanlı padişahı 2. Murat döneminde moloz taştan inşa ettirilen dikdörtgen planlı caminin, 1621 yılında 2. Osman tarafından onarımı yaptırıldı.

Zaman içinde temeli, duvarları ve çatısında hasar oluşan caminin yeniden onarımdan geçirilmesi için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ocak 2022'de kapsamlı restorasyon başlatıldı.

Tarihi yapının iç ve dış kısmında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Özellikle temel ve duvarlarında tespit edilen problemler ekipler tarafından onarıldı, eserin güçlendirilerek geleceğe daha sağlıklı taşınması sağlandı.

Tarihi Muradiye Camii'nin temel ve duvarları güçlendirildi

İç kısmı ve bahçesinde aslına uygun süren çalışmaların tamamlanmasıyla caminin bu yıl içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor.

"Statik olarak büyük sıkıntıları olduğunu tespit ettik"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Muradiye Camii'ndeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Caminin ilçenin en önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirten Saraç, restorasyon kapsamında her noktasının hassasiyetle elden geçirildiğini ifade etti.

Tarihi Muradiye Camii'nin temel ve duvarları güçlendirildi

Tarihi yapının geleceğe güvenle taşınacağını dile getiren Saraç, şunları söyledi:

"Uzunköprü'deki Muradiye Camii ilçemizin en önemli tarihi yapılarından. Restorasyon çalışmaları 2022'nin ocak ayında başladı. Özellikle çatı kısmı çok kötü durumdaydı, büyük hasar vardı. Raspa çalışmaları ve incelemeler sonucunda caminin statik olarak büyük sıkıntıları olduğunu tespit ettik. Temelden başlayarak temel güçlendirmeleri, duvar güçlendirmeleri ve enjeksiyon çalışmalarını yaptık. Çatımızı tamamen elden geçirdik. Minare onarımı ve kurşun kaplama imalatları da tamamlandı."

Toprak altından çıkartılan taşların projelendirildiğini anlatan Saraç, "Camiyle birlikte hazirenin de restorasyonu yapılacak. Cami avlusunda yapılan araştırma kazılarında çok nitelikli bir döşemeye denk geldik. Bu doğrultuda projelerimiz revize edildi. Bu projeler doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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