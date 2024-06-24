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Türkiye
AA 24.06.2024 11:58

Arılarla Iğdır'da domates üretiminin yüzde 20 artırılması hedefleniyor

Antalya'dan Iğdır'a getirilerek seralara yerleştirilen "bombus terrestis" arıları sayesinde, kentteki örtü altı domates üretiminde yüzde 20 artış sağlaması hedefleniyor.

Arılarla Iğdır'da domates üretiminin yüzde 20 artırılması hedefleniyor
[Fotograf: AA]

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte üretilen sebze ve meyve türlerinde artışı sağlamak için örtü altı üretim yapan 15 çiftçiyi, üretici başına iki kovan olmak üzere bombus arısıyla tanıştırdı.

Antalya'daki üretim alanlarından çiftçilerce temin edilen, bitkilerde döllenme ve tozlaşmayı artırmasıyla bilinen bombus arıları, seralardaki üretim alanlarına yerleştirildi.

Kısa sürede etkisini gösteren arıların katkısıyla, bu yılki üretim döneminin sonunda 20 bin tonun üzerinde domates hasat edilmesi bekleniyor.

Üretim alanlarında araştırma yapan yetkililer, hasadına başlanan örtü altı domatesteki rekoltenin arıların etkisiyle yüzde 20 artacağını öngörüyor.

Arılarla Iğdır'da domates üretiminin yüzde 20 artırılması hedefleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Iğdır'ın coğrafi yapısı ve iklim şartları dolayısıyla bölgenin adeta tarım üssü konumunda olduğunu söyledi.

Kentteki 4 bin dekarlık alanda domates üretimi yapıldığını anlatan Tingiş, "İlimizin özellikle marka değerlerinden biri süper domatestir. Lezzeti, aroması, ekşiliği ve kokusuyla Iğdır'la özdeşleşmiş olan bir domatestir. 2024 yılı içerisinde açık alan ve örtü altında yaklaşık 20 bin ton rekolte gerçekleşecektir" dedi.

Domates üretimini artırmak için kurum olarak çalıştıklarının altını çizen Tingiş, "Özellikle örtü altı üretim alanlarının artmasıyla erkenciliği sağlamak istiyoruz. Doğu Anadolu'nun sebze ve meyve ihtiyacını ilimizden karşılamak ve bir katma değer sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Arılarla Iğdır'da domates üretiminin yüzde 20 artırılması hedefleniyor

Üreticiler birim alandan daha fazla para kazanacak

"İlimizde özellikle örtü altı üretim alanlarında polinasyonu (tozlaşma) sağlamak için bombus terrestis dediğimiz dölleyici arılar kullanılmaya başlandı" diyen Tingiş, üreticileri, bu arıları kullanma konusunda bilgilendirdiklerini ve temin için de yardımcı olduklarını anlattı.

Domates hasadının başladığını dile getiren Tingiş, şunları söyledi:

"Seralarda üreticilerimiz bilgilendirmelerimiz vasıtasıyla bu arıları kullanmaya başladı. Döllenme ve polinasyonla beraber yüzde 20 verim artışımız oldu. Üreticilerimiz bu artışla beraber birim alanından daha fazla para kazanacaklardır. Özellikle Antalya'daki bombus terrestis arı kovanlarından buraya getirildi. Polinasyon için örtü altı seralarımızda kullanılmaya devam ediliyor. Her kullanılan birim alanında maksimum karı sağlamaya devam ediyoruz."

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