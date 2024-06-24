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Türkiye
TRT Haber 24.06.2024 11:37

6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Bayram tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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