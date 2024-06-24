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Türkiye
AA 24.06.2024 11:21

Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Hatay'ın Erzin ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 488 kalıcı konutun inşası sürüyor. Konutların anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak.

Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak
[Fotograf: AA]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindi.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçede 818 binanın hasar gördüğünü söyledi.

Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özaydın, şöyle konuştu:

"Merkezde ikamet eden vatandaşlarımız için zemin artı 2 ve zemin artı 3 kat olacak şekilde yeni yapılan devlet hastanemizin yanında 488 adet TOKİ konutlarımız var. Depreme son derece dayanıklı ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun kullanışlı binalar olacak. 29 Ekim'de de anahtar teslimi yapılacak."

Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Özaydın, burada vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çocuk parkları, oyun alanları, mescitler, okullar ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını söyledi.

Kırsal mahallelerde yaşayan depremzedeler için de 121 köy konutunun yapımının sürdüğünü anlatan Özaydın, konutların hızlıca teslim edileceğini ifade etti.

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